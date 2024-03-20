Українські військові знищили два ворожі безпілотники

У зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" знищено 2 БпЛА противника.
В небі над Одеською областю знищено два розвідувальні БпЛА.
Про це повідомило Повітряне командування "Південь".
"20 березня 2023 року, на підльоті з моря до Одещини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam"", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові показали знищення техніки і бійців РФ. Кадри зафіксовані на Лимано-Куп'янському напрямку.
Читайте також провідні новини дня:
- Мобілізація по-новому: кому дозволять стукати в двері з повісткою
- "Дрон показував мені, куди повзти!": боєць бригади “Буревій” розповів про поранення в бою
- Ймовірний прорив кордону на Сумщині: в ОВА розповіли, чи є ризик, і назвали найбільшу небезпеку