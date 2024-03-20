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Українські військові знищили два ворожі безпілотники

Українські військові знищили два ворожі безпілотники

Сили оборони України знищили два розвідувальні БпЛА / Фото: ТСН.ua

У зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" знищено 2 БпЛА противника. 

В небі над Одеською областю знищено два розвідувальні БпЛА.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь". 

"20 березня 2023 року, на підльоті з моря до Одещини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam"", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові показали знищення техніки і бійців РФ. Кадри зафіксовані на Лимано-Куп'янському напрямку.

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