Українські військові знищили два ворожі безпілотники

В небі над Одеською областю знищено два розвідувальні БпЛА.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь".

"20 березня 2023 року, на підльоті з моря до Одещини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam"", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові показали знищення техніки і бійців РФ. Кадри зафіксовані на Лимано-Куп'янському напрямку.

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