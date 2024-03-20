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Українські військові показали знищення техніки і бійців РФ (відео)

Українські військові показали знищення техніки і бійців РФ (відео)

Військова техніка РФ

Наші воїни показали, як вміють ефективно взаємодіяти та координувати зусилля.

ЗСУ показали, як вчергове зупинили штурм противника, знищивши техніку та особовий склад. Попрацювали воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 93-ї ОМБр "Холодний Яр" та 52-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади. Кадри зафіксовані на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські військові показали знищення техніки й бійців РФ

Українські військові показали знищення техніки й бійців РФ

Раніше дві ремонтно-евакуаційні машини РФ намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів. Оператори РУБпАК 12-ї бригади "Азов" за допомогою FPV-дронів зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.

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