Українські військові показали знищення техніки і бійців РФ (відео)

Наші воїни показали, як вміють ефективно взаємодіяти та координувати зусилля.

ЗСУ показали, як вчергове зупинили штурм противника, знищивши техніку та особовий склад. Попрацювали воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 93-ї ОМБр "Холодний Яр" та 52-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади. Кадри зафіксовані на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські військові показали знищення техніки й бійців РФ

Раніше дві ремонтно-евакуаційні машини РФ намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів. Оператори РУБпАК 12-ї бригади "Азов" за допомогою FPV-дронів зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.

Читайте також: