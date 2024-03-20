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Украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника

Украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника

Силы обороны Украины уничтожили два разведывательных БпЛА / Фото: ТСН.ua

В зоне ответственности Воздушного командования "Юг" уничтожено 2 БпЛА противника.

В небе над Одесской областью уничтожены два разведывательных БпЛА.

Об этом сообщило Воздушное командование "Юг".

"20 марта 2023 года, на подлете с моря к Одесской области, бойцами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БпЛА "Supercam"", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные показали уничтожение техники и бойцов РФ. Кадры зафиксированы на Лимано-Купянском направлении.

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