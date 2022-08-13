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Українські зенітники приземлили черговий російський безпілотник "Орлан-10"

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Українські зенітники приземлили черговий російський безпілотник "Орлан-10"

Фото: СтратКом ЗСУ

Українські зенітники знищили черговий ворожий БПЛА "Орлан-10".

Це сталося близько 16.00 години на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, 13 серпня, близько 16.00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів на Слов’янському напрямку.

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