Український "Фаберже" створив оберіг для бійців з "Азовсталі"

Мініатюрний виріб на честь захисників з "Азовсталі" виготовив майстер з Волині.
Анатолій Бойко, якого називають українським Фаберже, працює у техніці ковки по яєчній шкаралупі, створив крихкий, але незламний витвір на честь захисників з «Азовсталі», йдеться в ТСН.
За основу узяв гусячі яйца, вирізьбив їх тоненькою голкою, а зверху оздобив металом та камінням. Шкаралупа символізує крихке людське життя, а метал - незламність духу.
Над виробом майстер працював тиждень, а створив його - на честь захисників з "Азову". Прагне їхнього скорішого звільнення і мріє особисто передати їм цей подарунок.
«Я захоплювався мужністю «Азовсталі», як то кажуть, бо там дійсно хлопці зі сталі, і я вирішив зробити їм такий оберіг. Робив я його у певному настрої, в певних думках. З думками лише про них, про мир, про спокій, щоб їм вдалося»,- каже Анатолій Бойко.
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