Український генерал заінтригував "гарними новинами" із південного фронту

Українські захисники стабільно просуваються на фронті.
У ЗСУ анонсують "гарні новини" із Таврійського напрямку, що на південному фронті.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі.
"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", - коротко написав він.
До допису прикріпив відео із роботою підрозділу аеророзвідки "Кобра" 102-ї бригади ТрО. На кадрах показаний момент влучання українського дрона в бронетехніку противника. Внаслідок чого ворожа техніка була знищена. На місці удару залишився попіл.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія кинула на поле бою в Україну нову армію. Що про неї відомо - читайте ТУТ.
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