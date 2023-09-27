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Український генерал заінтригував "гарними новинами" із південного фронту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Український генерал заінтригував "гарними новинами" із південного фронту

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники стабільно просуваються на фронті.

У ЗСУ анонсують "гарні новини" із Таврійського напрямку, що на південному фронті. 

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі. 

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", - коротко написав він.

До допису прикріпив відео із роботою підрозділу аеророзвідки "Кобра" 102-ї бригади ТрО. На кадрах показаний момент влучання українського дрона в бронетехніку противника. Внаслідок чого ворожа техніка була знищена. На місці удару залишився попіл.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія кинула на поле бою в Україну нову армію. Що про неї відомо - читайте ТУТ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи вистачить в Україні ресурсів, щоб продовжити наступ? | Селезньов

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Дата публікації
Перегляди
1055
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