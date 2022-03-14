Унаслідок обстрілу багатоповерхівки в Києві загинуло вже 2 людини, 11 постраждали

Пошукові роботи тривають.
Станом на 7:40 у результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинуло щонайменше 2 особи.
Про це 14 березня повідомили в ДСНС.
Трьох постраждалих госпіталізували, ще дев'ятьом надали допомогу на місці. Врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи. Пошукові роботи тривають. Пожежу ліквідовано.
"Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва", - прокоментував подію радник МВС Антон Геращенко.
Читайте також: