Унаслідок обстрілу багатоповерхівки в Києві загинуло вже 2 людини, 11 постраждали

Унаслідок обстрілу багатоповерхівки в Києві загинуло вже 2 людини, 11 постраждали

Пошукові роботи тривають.

Станом на 7:40 у результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинуло щонайменше 2 особи.

Про це 14 березня повідомили в ДСНС.

Трьох постраждалих госпіталізували, ще дев'ятьом надали допомогу на місці. Врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи. Пошукові роботи тривають. Пожежу ліквідовано.

"Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва", - прокоментував подію радник МВС Антон Геращенко.

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