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Упродовж трьох місяців в "ЛНР" поставлять на військовий облік 16-річних хлопців

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Упродовж трьох місяців в "ЛНР" поставлять на військовий облік 16-річних хлопців

Мобілізація в "ЛНР" / Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Виявлятимуть і старших чоловіків, які від часу окупації оминули військкомати – їх обліковуватимуть до 31 грудня.

Упродовж трьох місяців в "ЛНР" поставлять на військовий облік 16-річних хлопців.

Про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор 28 грудня.

"Відповідні комісії почнуть працювати на окупованій території Луганщини вже від 10 січня 2024 року. Окупаційна адміністрація наділила їх широкими повноваженнями, аби ті встигли впоратися до 31 березня – коли в рф завершаться вибори президента", - зазначив він.

Начальник Луганської ОВА додав, що виявлятимуть також і старших чоловіків, які від часу окупації оминули військкомати – їх обліковуватимуть до 31 грудня.

"До цієї роботи долучили також і підприємства, установи та організації, аби отримувати необхідні персональні дані чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до військкоматів", - повідомив він.

Водночас, за словами Лисогора, далеко не у кожному населеному пункті так званої "ЛНР" є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей. Відповідно, на медичні огляди чоловіків відправлятимуть до сусідніх районів, а жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватового та Троїцького - наказано стати на військовий облік в інших містах.

Раніше ТСН.ua повідомляв, як проходить мобілізація на тимчасово окупованих територіях України.

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Дата публікації
Перегляди
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