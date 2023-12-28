Будут выявлять и старших мужчин, которые со времени оккупации миновали военкоматы – их будут учитывать до 31 декабря.

В течение трех месяцев в "ЛНР" поставят на военный учет 16-летних парней.

Об этом заявил начальник Луганской ОВ Артем Лысогор 28 декабря.

"Соответствующие комиссии начнут работать на оккупированной территории Луганщины уже с 10 января 2024 года. Оккупационная администрация наделила их широкими полномочиями, чтобы те успели справиться до 31 марта — когда в России завершатся выборы президента", — отметил он.

Начальник Луганской ОВА добавил, что будут выявлять также и старших мужчин, которые со времени оккупации обошли военкоматы – их будут ставить на учет до 31 декабря.

"К этой работе приобщили также и предприятия, учреждения и организации, чтобы получать необходимые персональные данные мужчин. Учебные заведения, в частности, должны обеспечить срочную явку юношей к военкоматам", — сообщил он.

В то же время, по словам Лысогора, далеко не в каждом населенном пункте так называемой ЛНР есть необходимое количество врачей узких специальностей. Соответственно, на медицинские осмотры мужчин будут отправлять в соседние районы, а жителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Сватового и Троицкого – приказано стать на военный учет в других городах.

Ранее ТСН.ua сообщал, как проходит мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

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