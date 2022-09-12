Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Херсоні український рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Херсоні український рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну

Фото: соцмережі

В окупованому росіянами Херсоні рух опору підірвал колаборантку Тетяну Томіліну.

В Херсоні український рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну. Вона в реанімації. Разом з нею був і один окупант - він відправився на концерт Кобзона.

Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

“Сьогодні рухом опору була підірвана Тетяна Томіліна та супроводжуючий її орк.  Томіліна - “300”, в реанімації, важкий стан. Орк - “200”. Колаборантка займала псевдопосаду "ректора ХГУ", - наголосив Костянтин Риженко.

Нагадаємо, що Росія призупинила відправлення нових підрозділів на війну проти України, бо ті бунтують.

Читайте також:

Новини ТСН 17:00 за 12 вересня 2022 року | Новини України

Новини ТСН 17:00 за 12 вересня 2022 року | Новини України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
15к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація