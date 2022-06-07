В Херсонській ОВА назвали терміни так званого "референдуму" РФ

В Херсонській ОВА назвали терміни так званого "референдуму" РФ

Стало відомо, коли самопроголошені чиновники, які співпрацюють з РФ, підготують "референдум" у Херсонській області.

Так звана "влада" планує до початку осені підготувати "референдум" у Херсонській області.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, пише "РБК-Україна".

"Був (на нараді - ред.) високопоставлений російський гість, за нашою інформацією це заступник глави адміністрації президента Росії, який поставив завдання колаборантам області до осені підготувати "референдум" про включення області до складу РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, звідки ЗСУ можуть піти у потужний контрнаступ на Нову Каховку.

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