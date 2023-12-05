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В Маріуполі безпритульні тварини масово нападають на місцевих мешканців (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Маріуполі безпритульні тварини масово нападають на місцевих мешканців (відео)

Безпритульні собаки / Ілюстративне фото: susidy.city

Кількість тварин збільшилася через те, що їх господарі загинули чи виїхали з блокади. 

В тимчасово окупованому Маріуполі зграї безпритульних собак нападають на місцевих мешканців. Їхні господарі померли або виїхали з блокади.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Маріупольської місцевої ради.

Як зазначається, ситуація з безпритульними тваринами в тимчасово окупованому Маріуполі катастрофічна. Кількість тварин збільшилася через те, що їх господарі загинули чи виїхали з блокади. 

“Загарбники зруйнували профільне комунальне підприємство "Щасливі тварини", яке займалося стерилізацією та вакцинацією собак. Ніякої системної роботи окупанти, щоб розв'язувати питання з безпритульними тваринам, не проводили. Тепер жителі міста у місцевих чатах повідомляють про численні зграї безпритульних собак у різних районах міста. Містяни бояться гуляти біля власних домівок”, - розповіли в міськраді.

В Маріуполі загострилася проблема з безпритульними тваринами

В Маріуполі загострилася проблема з безпритульними тваринами

Самі  ж місцеві скаржаться, що собаки нападають на місцевих в різних районах Маріуполя. 

“Проте окупаційна адміністрація не приймає жодних дій, щоб вирішити це питання. Вони лише кілька разів проводили масові отруєння тварин. Але проблему це не вирішило”, - додали в міськраді.

Нагадаємо, що росіяни в окупованому Маріуполі будують багатоповерхівку під іпотеку на місці знищеного обстрілами "Будинку з годинником" – одного з символів міста

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Дата публікації
Перегляди
265
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