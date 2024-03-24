В Москві пасажирка літака заявила, що у неї в сумці бомба

На місце інциденту викликали поліцію, а сам рейс затримали на невизначений термін.

В російському Шереметьєво пасажирка рейсу Москва-Єреван заявила, що у неї в ручній поклажі перебуває бомба.

Про це пише видання Арменпрес.

Як зазначається, йдеться про рейс SU 1862 Москва - Єреван. Там жінка, яка перебувала на борту, заявила, що у неї в багажі - бомба. На місце інциденту викликали поліцію, а сам рейс затримали на невизначений термін.

"Викликали поліцію, проходять заходи", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що "теракт" у підмосковному "Крокус сіті хол" дуже нагадує почерк ФСБ 20-річної давності, коли вибухали будинки в Москві й треба було привести Путіна до влади, щоб виправдати війну в Чечні.

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