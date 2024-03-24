На место инцидента вызвали полицию, а сам рейс был задержан на неопределенный срок.

В российском Шереметьево пассажирка рейса Москва -Ереван заявила, что у нее в ручной клади находится бомба.

Об этом пишет издание "Арменпресс".

Речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван. Там находившаяся на борту женщина заявила, что у нее в багаже — бомба. На место инцидента вызвали полицию, а сам рейс был задержан на неопределенный срок.

"Вызвали полицию, проходят мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что "теракт" в подмосковном "Крокус сити холл" очень напоминает почерк ФСБ 20-летней давности, когда взрывались дома в Москве и нужно было привести Путина к власти, чтобы оправдать войну в Чечне.

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