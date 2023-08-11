В окупованому селі на Херсонщині не видаватимуть інсулін без паспорта РФ

У Херсонській області у селі Лазурне жителям не видаватимуть медикаменти, зокрема інсулін, без паспорта РФ.

Про це повідомив так званий "голова" селища Олександр Дудка у Telegram.

"Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України", - йдеться у повідомленні.

Дудка наголосив, що насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.

"Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги та інших питань тих людей, які на цей час не оформили паспорт РФ", - продовжив він.

Також читайте В Україні рекордно впали ціни на гречку: яка вартість крупи

Крім того, окупаційна влада погрожує батькам притягненням до кримінальної відповідальності, якщо вони не віддаватимуть своїх дітей до шкіл.

Раніше ми розповіли історію директорки про окупацію Нової Каховки.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.