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В окупованому селі на Херсонщині не видаватимуть інсулін без паспорта РФ

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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В окупованому селі на Херсонщині не видаватимуть інсулін без паспорта РФ

В окупованому селі на Херсонщині не видаватимуть документи без паспорта РФ / Фото: pixabay.com

Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги.

У Херсонській області у селі Лазурне жителям не видаватимуть медикаменти, зокрема інсулін, без паспорта РФ.

Про це повідомив так званий "голова" селища Олександр Дудка у Telegram.

"Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України", - йдеться у повідомленні.

Дудка наголосив, що насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.

"Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги та інших питань тих людей, які на цей час не оформили паспорт РФ", - продовжив він.

Крім того, окупаційна влада погрожує батькам притягненням до кримінальної відповідальності, якщо вони не віддаватимуть своїх дітей до шкіл.

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Дата публікації
Перегляди
253
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