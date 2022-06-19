В РНБО спростували чергову маніпуляцію РФ, що нібито "санкції не працюють"

В РНБО спростували чергову маніпуляцію РФ, що нібито "санкції не працюють"

Росія знову намагалася схилити Україну до перемовин.

Посилаючись на матеріали The Economist та Reuters, Росія розповідала, що "санкції не працюють", а вона збільшила обсяги експорту нафти та вугілля.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Насправді ж, у статтях йшлося про те, що надлишок продукції Росія змушена продавати з величезними знижками.

Також Росія стверджувала, що європейці хочуть закінчення війни, навіть якщо "Києву доведеться відмовитися від своїх територій". Але дані опитування ECFR, на яке посилається Кремль, свідчать про інше: європейці переконані, що саме Україна має перемогти та вирішувати, на яких умовах можливий мир.

"Також кремлівські медіа поширили інформацію, що начебто "за лаштунками Макрон, Шольц та Драґі закликали Україну піти на поступки Москві". "Інсайдерську» інформацію надав колумніст газети Die Welt К. Шильц, який роками просуває проросійські наративи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Арахамія повідомив, коли можуть відновитися переговори України з Росією.

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