В Росії проводять опитування щодо повернення Криму під контроль України

В Росії готують суспільство до інформації, про втрату Криму. Тому там почали проводити опитування щодо повернення Крима під контроль України.
В Росії проводять опитування щодо повернення Крима під контроль України. Це сталося після вибуху на Керченському мосту та успіхів ЗСУ на фронті.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
На фоні вибуху на Керченському мосту та успіхів ЗСУ на фронті, керівнитство РФ вирішило провести термінове опитування ставлення громадян Росії до поразки у битві за півострів. Дані там повинні оприлюднити всередині жовтня.
Одне з основних питання, яке задають росіянам: чи готові вони воювати проти України в разі втрати контролю над Кримом.
“Адже в Москві занепокоєні спротивом місцевого підпілля. За попередніми даними місцеве населення Криму не задоволене оголошеною мобілізацією і не готове воювати. Наразі невідомо, чи використають росіяни результати дослідження публічно. Але якщо це станеться, то ключовою тезою такої публіккації буде те, “що рускій народ готовий боротися за Крим”, - розповіли Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що Путін боїться військового перевороту, тому перевів "Росгвардію" у найвищий ступінь готовності.
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