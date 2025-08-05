Шахед

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В російських ударних дронах виявляють індійські компоненти, необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема — шахед/герань. Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Також купівля російських енергоресурсів — це фінансування війни, яке не сприяє миру», — написав Єрмак у Telegram 5 серпня.

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До повідомлення керівник ОП прикріпив статтю Hindustan Times, у якій ознайомлені джерела повідомили, що Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ТСН.ua з’ясував, чим небезпечні реактивні дрони «Шахед», які почала застосовувати Росія і чи зможуть вони дістатися західних регіонів України.