Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська Федерація більше немає жодних обмежень щодо розгортання ракет ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС про зняття відповідного мораторію.

“Росія більше не має жодних обмежень щодо цього, Росія вважає себе вправі у разі потреби вживати відповідних заходів, робити відповідні кроки”, - висловився представник “фюрера”.

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З його слів, “анонсів” щодо розгортання таких ракет “не варто очікувати”. Мовляв, сфера оборони чутлива та непублічна.

Відмова РФ від ракетного мораторію

Російське МЗС 4 серпня заявило, що країна-агресорка більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Нібито «російські ініціативи не зустріли взаємності».

«США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів», - наголошують у Москві.

Дата публікації 09:42, 04.08.25 Кількість переглядів 36 Зеленський показав відео, як Росія полює на цивільних