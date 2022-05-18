В так званій "ЛНР" почалися масові акції протесту – Генштаб

Жителі тимчасово захоплений територій Луганської області почали масово виходити на протести.

16-17 травня жителі так званої "ЛНР" почали вимагати в окупаційної влади, аби та повернула мобілізованих чоловік додому.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Відповідні масові акції протесту були зафіксовані у Луганську та Ровеньках.

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"За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителів пвесдореспублік мобілізували, аби ті воювали в Україні. Їм обіцяли великі за це гроші, а також компенсації у разі поранень. Утім, жителі псевдореспублік можуть не отримати передбачені їм виплати за поранення. Все - через хибні діагнози пораненим "ЛНРівцям" у медичних довідках.

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