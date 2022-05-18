В так называемой "ЛНР" начались массовые акции протеста – Генштаб

Жители временно захваченных территорий Луганской области начали массово выходить на протесты.

16-17 мая жители так называемой "ЛНР" стали требовать у оккупационных властей, чтобы те вернули мобилизованных мужчин домой.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Соответствующие массовые акции протеста были отмечены в Луганске и Ровеньках.

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"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая состоялись стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование — возвращение мобилизованных домой", — говорится в сообщении.

Напомним, жителей пвесдореспублик мобилизовали, чтобы те воевали в Украине. Им обещали большие за это деньги, а также компенсации в случае ранения. Впрочем, жители псевдореспублика могут не получить предусмотренные им выплаты за ранения. Все — из-за ложных диагнозов раненым "ЛНРовцам" в медицинских справках.

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