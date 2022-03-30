В Україні на 30 березня погоджено три гуманітарні коридори: перелік

В Україні на 30 березня погоджено три гуманітарні коридори: перелік

29 березня на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів України.

У середу, 30 березня, в Україні погоджено три гуманітарні коридори.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 30 березня:

для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ ;

; для доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь ;

; для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя. На зворотному шляху до міста Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Верещук також зазначила, що вчора, 29 березня, на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів в Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. А сьогодні Україна продовжить роботу щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів від РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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