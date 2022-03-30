В Украине на 30 марта согласованы три гуманитарных коридора: перечень

29 марта на переговорах российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в самые пострадавшие 97 населенных пунктов Украины.
В среду, 30 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 30 марта:
- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья. На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.
Верещук также отметила, что вчера, 29 марта, на переговорах российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в самые пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня Украина продолжит работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров от РФ.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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