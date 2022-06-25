В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та окупації (мапа)

В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та окупації (мапа)

В Україні оновлений перелік територіальних громад, розташованих станом на 22 червня у районах бойових дій або в тимчасовій окупації, оточенні. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати в розмірі 2-3 тис. грн.

Загалом до переліку увійшли 8 областей України – це 304 громади.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 24 червня.

У списку – територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей.

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За посиланням на цифровій мапі можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.

В міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської та військових адміністрацій.

Скриншот мапи

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зауважили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, українські біженці зможуть отримати розширену допомогу в Польщі.