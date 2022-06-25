Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та окупації (мапа)

Дата публікації
Перегляди
2081
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та окупації (мапа)

Фото: Національна поліція України

В Україні оновлений перелік територіальних громад, розташованих станом на 22 червня у районах бойових дій або в тимчасовій окупації, оточенні. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати в розмірі 2-3 тис. грн.

Загалом до переліку увійшли 8 областей України – це 304 громади.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 24 червня.

У списку – територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей.

За посиланням на цифровій мапі можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.

В міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської та військових адміністрацій.

Скриншот мапи / ©
Скриншот мапи

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зауважили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, українські біженці зможуть отримати розширену допомогу в Польщі.

У Львові колишню спортшколу переобладнали під тимчасове житло

У Львові колишню спортшколу переобладнали під тимчасове житло
Наступна публікація