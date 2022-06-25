В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та окупації (мапа)

В Україні оновлений перелік територіальних громад, розташованих станом на 22 червня у районах бойових дій або в тимчасовій окупації, оточенні. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати в розмірі 2-3 тис. грн.
Загалом до переліку увійшли 8 областей України – це 304 громади.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 24 червня.
У списку – територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей.
За посиланням на цифровій мапі можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.
В міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської та військових адміністрацій.
"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зауважили в Мінреінтеграції.
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