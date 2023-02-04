В Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу

Вдруге за день 4 лютого в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Станом на 16:50 "почервоніли" майже усі регіони.

Про це свідчить інтерактивна мапа повітряних тривог.

Зауважимо, що вперше сирени, які сповіщають про ракетну небезпеку, оголосили у Києві - 16:49. Після цього тривога швидко поширилася всією Україною. Станом на 16:54 тривога охопила усі регіони.

Тривога пов'язана через активність ворожої тактичної авіації РФ у Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що з аеродрому "Мачулищі" о 16:41 зліт МіГ-31К РФ, який є потецнійним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українська ППО не може перехопити. Також там уточнюють, що ДРЛО (літак дальнього радіолокаційного стеження) А-50У ПКС РФ поки не злітав.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

ФОТО: Повітряна тривога 4 лютого

Нагадаємо, зранку у суботу, 4 лютого, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причина та ж - з білоруського аеродрому у повітря піднімався російський винищувач МіГ-31К.

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