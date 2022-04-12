В Україні зберігається висока загроза ракетних обстрілів – Генштаб

Також ворог планує просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

В Україні зберігається висока загроза використання ворогом ракетних ударів.

Про це повідомляють у Генштабі.

Загалом, окупанти можуть й надалі обстрілювати об’єкти військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Разом з тим, є ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, окупанти завершують перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, неподалік східних кордонів України.

Окупанти й надалі розміщують військову техніку у житловій забудові, а на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів.

Читайте також: