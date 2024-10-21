До України можуть зайти іноземні війська: подробиці

Для залучення іноземних військ в Україну потрібно зосередитися на розвитку дипломатичних відносин, організації спільних навчань та активній участі в міжнародних військових альянсах.

Про це розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж канулу 24.

Маломуж наголосив, що навряд чи міжнародні партнери підуть на те, щоб їхні підрозділи воювали безпосередньо на лінії фронту, адже ніхто з країн НАТО на таке не погодиться. Проте є й інші варіанти, як іноземні війська могли б допомогти Україні. Перш за все, йдеться про проведення інструктажів в Україні за участю фахівців НАТО. Паралельно варто розмістити грізний контингент на східних кордонах Альянсу.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий висловив думку про важливість залучення більше громадян до захисту України, він назвав, яка сума могла б мотивувати.

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