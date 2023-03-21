В УПЦ МП заборонили вхід до печер і мощів Києво-Печерської лаври

Доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії.

З 21 березня ченцям і вірянам заборонили вхід до Києво-Печерської лаври.

Про це повідомила Українська православна церква Московського патріархату.

Зазначається, що також припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських

"20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості "культурних цінностей" (саме так представники Мінкульту та заповідника називають мощі преподобних та інші святині).

Як стало відомо, голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив, що комісія працює з 20 березня, дата закінчення її роботи невідома, але під час роботи комісії віряни не зможуть поклонятися мощам.

Зокрема у листі чиновника Мінкульту повідомляється, що внаслідок створення комісії, яка буде визначати "наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей", "доступ до об’єктів (тобто, храмів та печер) буде обмежено".

"В тоталітарний радянський час атеїстичною владою широко проводилися кампанії з відкриття мощей задля показу їх стану збереженості. Ці кампанії супроводжувалися наругою над святинею, мощі діставали з ковчегів, з них знімали покрови для детального опису і виставлення на музейних вітринах", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, після того, як у Києво-Печерській Лаврі звернули увагу на почорнілі хрести на даху Трапезного храму, в одній з інтернет-спільнот вірних з’явилися нові дописи про те, що "через пів року після оскверніння Лаври почнеться Апокаліпсис".

Додамо, Московський патріархат опублікував звернення до президента України Володимира Зеленського, де ієрархи УПЦ МП зазначили, що їхня церква "потерпає від рейдерських захоплень".

РФ “прийти і розібратися” з ними, назвавши їх “нацистами”.

Читайте також: