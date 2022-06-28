В Зеленодольську мешканців просять не зачиняти домофони: для чого це потрібно

В Зеленодольську мешканців просять не зачиняти домофони: для чого це потрібно

В Зеленодольську Дніпропетровської області мешканців просять не зачиняти домофони.

Це потрібно для того, щоб містяни мали вільний доступ до будинків під час обстрілів окупантами.

Про це повідомили в Зеленодольський міській територіальній громаді.

Як стало відомо, мешканців закликають відключити домофони, забезпечивши вільний доступ до під'їздів під час обстрілів, а також зняти всі замки з дверей підвальних приміщень.

“Власникам магазинів не допускати їх закриття на час тривоги або під час обстрілів, забезпечивши відвідувачам тимчасове укриття. Утриматися від відвідування кладовища”, - наголосили в територіальній громаді.

Нагадаємо, що мер Харкова попередив про підвищену загрозу ракетних ударів.

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