Верещук закликала росіян надати списки вивезених окупантами українських дітей

Міністерка також закликала РФ надати списки дітей, які без батьків перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

У суботу, 18 березня, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук публічно звернулася до російських посадовців. Вона закликала надати Україні списки дітей, вивезених на територію РФ.

Відповідну заяву Верещук опублікувала на своєму Telegram-каналі. .

"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає наразі місто Бахмут Донецької області. У Мінреінтеграції наголосили, що дітей з Бахмута вивозитимуть у супроводі принаймні одного з батьків, чи опікунів.

Раніше ми повідомляли, що в Бахмуті, який є однією з найгарячіших точок фронту, залишаються десятки дітей і тисячі повнолітніх громадян.