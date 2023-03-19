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Верещук закликала росіян надати списки вивезених окупантами українських дітей

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Верещук закликала росіян надати списки вивезених окупантами українських дітей

фото / Мінреінтеграції України

Міністерка також закликала РФ надати списки дітей, які без батьків перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

У суботу, 18 березня, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук публічно звернулася до російських посадовців. Вона закликала надати Україні списки дітей, вивезених на територію РФ. 

Відповідну заяву Верещук опублікувала на своєму Telegram-каналі. .

"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає наразі місто Бахмут Донецької області. У Мінреінтеграції наголосили, що дітей з Бахмута вивозитимуть у супроводі принаймні одного з батьків, чи опікунів.  

Раніше ми повідомляли, що в Бахмуті, який є однією з найгарячіших точок фронту, залишаються десятки дітей і тисячі повнолітніх громадян

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Дата публікації
Перегляди
344
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