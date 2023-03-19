Астрологічний прогноз на 19 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно звертати увагу на ідеї, які спадатимуть на думку: вони можуть містити відповіді на запитання, у вирішенні яких сама людина давно вже зневірилася.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кровоносною та лімфатичною системами.

Харчування дня: день сприятливий для пісної їжі, за винятком цитрусових і картоплі.

Стрижка дня: стрижка дасть блискучі результати.

Дачні роботи дня: прищеплювати плодові дерева та пікірувати розсаду небажано.

Магія та містика дня: можна читати любовні змови, проводити привороти й відвороти.

Сни дня: сни цього дня є віщими і досить швидко збуваються.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження: одягатися за погодою, уникати протягів, не зловживати морозивом, не пити холодну воду.

Афоризм дня: "Вивільнення атомної енергії змінило все, крім нашого мислення. Вирішення цієї проблеми лежить у серці людському. Якби я міг це передбачити, став би годинникарем" (Альберт Ейнштейн).

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