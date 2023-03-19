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Астрологический прогноз на 19 марта

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Астрологический прогноз на 19 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо обращать внимание на идеи, которые будут приходить в голову: они могут нести в себе ответы на вопросы, которые сам человек давно уже отчаялся решить. 

Символ дня: парусник. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр. 

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже. 

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой. 

Питание дня: день благоприятен для постной пищи, за исключением цитрусовых и картофеля. 

Стрижка дня: стрижка принесет блестящие результаты. 

Дачные работы дня: прививать плодовые деревья и пикировать рассаду нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно читать любовные заговоры, проводить привороты и отвороты. 

Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и довольно быстро сбываются. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения: одеваться по погоде, избегать сквозняков, не злоупотреблять мороженым, не пить холодную воду. 

Афоризм дня: "Высвобождение атомной энергии изменило все, кроме нашего мышления. Решение этой проблемы лежит в сердце человеческом. Если бы я мог это предвидеть, стал бы часовщиком" (Альберт Эйнштейн). 

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Дата публикации
Просмотры
294
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