Астрологический прогноз на 19 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо обращать внимание на идеи, которые будут приходить в голову: они могут нести в себе ответы на вопросы, которые сам человек давно уже отчаялся решить.

Символ дня: парусник.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой.

Питание дня: день благоприятен для постной пищи, за исключением цитрусовых и картофеля.

Стрижка дня: стрижка принесет блестящие результаты.

Дачные работы дня: прививать плодовые деревья и пикировать рассаду нежелательно.

Магия и мистика дня: можно читать любовные заговоры, проводить привороты и отвороты.

Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и довольно быстро сбываются.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения: одеваться по погоде, избегать сквозняков, не злоупотреблять мороженым, не пить холодную воду.

Афоризм дня: "Высвобождение атомной энергии изменило все, кроме нашего мышления. Решение этой проблемы лежит в сердце человеческом. Если бы я мог это предвидеть, стал бы часовщиком" (Альберт Эйнштейн).

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