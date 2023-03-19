Астрологический прогноз на 19 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо обращать внимание на идеи, которые будут приходить в голову: они могут нести в себе ответы на вопросы, которые сам человек давно уже отчаялся решить.
Символ дня: парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.
Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой.
Питание дня: день благоприятен для постной пищи, за исключением цитрусовых и картофеля.
Стрижка дня: стрижка принесет блестящие результаты.
Дачные работы дня: прививать плодовые деревья и пикировать рассаду нежелательно.
Магия и мистика дня: можно читать любовные заговоры, проводить привороты и отвороты.
Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и довольно быстро сбываются.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения: одеваться по погоде, избегать сквозняков, не злоупотреблять мороженым, не пить холодную воду.
Афоризм дня: "Высвобождение атомной энергии изменило все, кроме нашего мышления. Решение этой проблемы лежит в сердце человеческом. Если бы я мог это предвидеть, стал бы часовщиком" (Альберт Эйнштейн).
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