Відомий український ведучий, який служить в ЗСУ, потрапив під ворожий обстріл

Український телеведучий Орест Дрималовський, якого наприкінці лютого мобілізували до лав ЗСУ, потрапив під обстріл.

Про це ведучий розповів в Instagram-stories, коли відповідав на запитання підписника. Це сталося, коли Дрималовський вперше виходив у зону, що поруч з лінією зіткнення. Як говорить телеведучий, там постійно ведуться обстріли, тож він навіть невпевнений, що окупанти цілилися по них. Також Орест додав, що загарбники знищують все навколо, не жаліючи житлові будинки.

"Вперше виходив у 2-кілометрову зону біля лінії зіткнення. Обстріли тут постійні, не впевнений, що працювали саме по нас, хоча один снаряд впав у 40 метрах. Російська артилерія засипає цілі квадрати, методично знищує кожен цивільний будинок. Жахливе видовище – бачити ці руїни. Нелюди", - розповів ведучий.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Також Орест Дрималовський розповів, як почувається та як минає його служба на Донбасі. За словами телеведучого, з ним все добре, нині він звикає до нових умов. Також Орест зазначив, що під час служби дні минають неабияк швидко.

"Я ок. Входжу у режим своєї служби, знайомлюсь з людьми, переймаю досвід. Багато справ, а часу мало. До речі, дні на Донбасі минають зі скаженою швидкістю. Це неможливо порівняти навіть з шаленим київським ритмом", - поділився ведучий.

Орест Дрималовський / Фото: instagram.com/drymalovsky

Нагадаємо, Орест Дрималовський наприкінці лютого вступив до лав ЗСУ. Він пройшов курс базової військової підготовки, після чого вирушив служити на Донбас.

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