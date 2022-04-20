Відтепер затоплена крейсер РФ "Москва" належить Україні, науковці вже планують підводну експедицію

За всіма міжнародними конвенціями судно переходить у власність тій країні, в чиїх водах воно затонуло.

Флагман чорноморського флоту "Москва" лежить усього за 50 миль від українського берега і науковці вже планують експедицію до затонулої гордості російського флоту, про це йдеться в ТСН.

Сергій Воронов - директор центрального військово-морського музею України, і від 15 квітня саме його відомству належить ракетний крейсер "Москва". Науковець просить називати потопельника правильно - об'єкт підводної культурної спадщини під № 2064, саме так затонула російська гордість записана в реєстр. Воронов наголошує, за всіма законами «Москва», як і колись, відтепер належить Україні.

«Це виключно економічні води України і згідно з міжнародною конвенцією ЮНЕКО від 2006 року, яку Україна ратифікувала, всі сліди людської життєдіяльності на дні Чорного моря є власністю держави Україна», - зазначає Сергій Воронов.

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Він уже не одне десятиліття шукає затонулі кораблі у Чорному морі, піднімав з морського дна античні амфори, кулемети Першої світової війни, рештки кораблів Другої світової, а тепер от найбільший і найдорожчий корабель, який лежить на Чорноморському дні - і приємно, що його потопили українські військові під час російської загарбницької війни проти України.

«Ходять, не підтверджені поки байки, що там перебуває на зберіганні частинка Хреста Господнього, який подарував Сергій Степашин, колишній прем’єр міністр Росії, величиною у кілька міліметрів і коштувала 40 мільйонів доларів, і повинна була захистити цей крейсер», - розповідає науковець.

Але науковці навряд чи намагатимуться підняти щось з Москви. На його борту дуже багато вибухівки, ще потрібно з'ясувати чи нема там ядерних боєголовок, існує велика проблема з сотнями тонн солярки на його борту.

Флагман чорноморського флоту "Москва" тепер належить Україні

Українські фахівці вже готують підводні апарати для гуманітарного розмінування. Для обстеження крейсера планують залучати німецьких та американських вчених. На щастя, флагман Чорноморського флоту затонув не глибоко, там приблизно метрів 50. Якщо врахувати, що сам крейсер був висотою 40 метрів, то така глибина дозволить навіть дайверам-початківцям побачити палубу Москви, по якій Путін так любив водити іноземних високих гостей.

А от про часточку Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, і яка нібито зберігалася на Москві, то науковці провели навіть вчену раду. На ней наші спеціалісти прийняли однозначне рішення, що Бог на нашому боці і крейсеру ця частинка не допомогла.

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