Відзавтра змінюються правила евакуації дітей

Ворог активніше застосовує керовані авіабомби для ударів по одній з областей.

У Донецькій області з 27 березня розширять територію обов’язкової евакуації дітей. Відтепер вона охоплюватиме населені пункти в межах 15 км від лінії фронту. Евакуація відбуватиметься у супроводі батьків або законних представників.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін Укрінформу.

"У нас наразі примусова евакуація триває у 10-кілометровій зоні. Із завтрашнього дня ми розширюємо цю відстань – до 15 км від лінії фронту", - сказав він.

За його словами, через збільшення ударів керованими авіабомбами в 15-кілометровій зоні на Донеччині досі залишаються приблизно 100–120 дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв повернути до України викрадених Росією дітей.

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