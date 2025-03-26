С завтрашнего дня меняются правила эвакуации детей

Враг активнее применяет управляемые авиабомбы для ударов по одной из областей.

В Донецкой области с 27 марта будет расширена территория обязательной эвакуации детей. Теперь она будет охватывать населенные пункты в пределах 15 км от линии фронта. Эвакуация будет происходить в сопровождении родителей или законных представителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин Укринформу.

"У нас принудительная эвакуация продолжается в 10-километровой зоне. С завтрашнего дня мы расширяем это расстояние — до 15 км от линии фронта", — сказал он.

По его словам, из-за увеличения ударов управляемыми авиабомбами в 15-километровой зоне в Донецкой области до сих пор остаются примерно 100-120 детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп пообещал вернуть в Украину похищенных Россией детей.

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