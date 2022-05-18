Війна в Україні: Арестович розповів про нову мету військ РФ на сході

Війна в Україні: Арестович розповів про нову мету військ РФ на сході

Війська РФ починають готуватися до оборони на сході України та окопуються. Наразі у них стоїть інше завдання, ніж вихід на кордони Луганської і Донецької областей.

Зокрема, окупанти хочуть завдати поразки українським військам, які заважають їм окопуватися.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Видно, що не скільки наразі їх хвилює вихід на кордони Луганської і Донецької областей, це абсолютно нереально, особливо у Донецькій, скільки спроба завдати поразки угрупуванням ЗСУ, які загрожують переходу в оборону. Тобто перебувають у безпосередньому стикуванні і не дають перейти російським військам в оборону: можуть контратакувати і т.д.", - сказав Арестович.

За його словами, для сучасних конфліктів це дуже характерна історія.

Нагадаємо, Арестович і Фейгін також показали карту військових дій в Україні.

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