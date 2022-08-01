Виживають, як можуть: омбудсмен - про долю депортованих до РФ

Депортовані до РФ українці, в яких росіяни відібрали українські документи, невдовзі матимуть можливість отримати нові через консульські установи Швейцарії на території країни-агресорки.

Депортовані до Росії українці проходять процедуру "фільтрації" і утримуються в нелюдських умовах.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Депортовані до Росії українці проходять процедуру "фільтрації". Створені фільтраційні табори і це один з чергового порушення Женевських конвенцій, міжнародного права", – зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що цивільні особи не можуть проходити подібні процедури, коли в непристосованих місцях розселяють цивільних, розділяють сім'ї.

За словам уповноваженого ВР, росіяни окремо утримують чоловіків, окремо жінок та окремо дітей. Потім одночасно проводять допити і співставляють дані.

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"Як розповідали родини, якщо немає якихось запитань з боку РФ, то людей пропускають, якщо мають запитання, то на жаль, часто арештовують батьків, а дітей відправляють на територію РФ. Добре, коли пропускають хоча б одного з батьків, як правило, матір", – каже Лубінець.

Також окупанти шукають українців які мали відношення до ЗСУ, особливо від 2014 року, правоохоронців, суддів.

"У нас багато звернень, коли родичі не знають, що сталося з їхніми заарештованими близькими", – повідомив уповноважений ВР з прав людини.

За інформацією омбудсмена, депортованим до РФ українцям не надають жодних умов, люди виживають, як можуть. Часто у них забирають українські документи.

"Зараз ми напряцьомуємо два механізми: перший – МЗС веде розмови з посольством Швейцарії, щоб швейцарці робили консульські послуги для наших громадян. Також для наших громадян, які втратили документи, тому їх забрали представники РФ, ми напрацювали юридичну практику. Як як омбудсмен, маю право звертатися до українського суду в інтересах громадян щодо відновлення документів, якщо вони не можуть це зробити самостійно", – пояснив Лубінець.

Наприклад, вперше за такою програмою були зроблені документи для дитини в Маріуполі. В Офісі уповноваженого передали документ через волонтерів і на підставі цього документу родина разом з дитиною виїхали через територію РФ в Європу.

"Зараз ми напрацьовуємо подібні звернення. Чому я сказав про аспект консульських послуг Швейцарії, ми пропрацьовуємо, щоб через них передавати такі документи, щоб наші громадани виїжджали з РФ", – підсумував омбудсмен.

Раніше уповноважений ВР з прав людини повідомив про перспективи допуску на місце теракту в Оленівці.

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