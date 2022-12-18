ВМС ЗСУ розповіли, скільки кораблів Росія тримає на бойовому чергуванні у морях

Росія не вивела жодного носія "Калібрів" у Чорне море, проте тримає їх у Середземному.

У неділю, 18 грудня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми російських кораблів. З них жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

У Середземному морі – ворожих дев’ять кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр": загальний залп – 72 ракети.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – вісім суден, з них одне судно рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – шість суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що Росія керується власною логікою щодо нових масованих ракетних атак.

Читайте також: