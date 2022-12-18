"Росія пішла врозріз": "дон-дон" Кадиров китайською закликав мусульман повстати проти НАТО

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров закликав мусульман об'єднати спільні зусилля проти НАТО. Звернувся до них "дон-дон" китайською.

Про це йшлося в його Telegram-каналі.

"Ми закликаємо весь ісламський світ, усіх розсудливих людей об'єднатися спільними зусиллями проти нашого спільного ворога", - написав Кадиров.

Ба більше, за китайськими словами Кадирова, НАТО загрожує існуванню всього світу.

"Але Росія з усіма західними прогнозами пішла врозріз, кинула виклик цьому злу і впевнено рухається до перемоги. Не дозволяйте НАТО віддавати вам накази, інакше вони скоро прийдуть і розтопчуть вашу батьківщину. Разом із вашими братами встаньте на один фронт", - додав "дон-дон".

Зазначимо, що на початку масштабної війни Росії до України очільник РФ Володимир Путін відправив розпорядження Кадирову окупувати київські урядові квартали й убити президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що восени ЗСУ накрили вогнем базу російських військових на лівому березі Херсонщини. Артилерія нашої держави знищила до 30 окупантів. Ще понад сто ворожих військовослужбовців залишилися під завалами.

Пізніше у Мережі з'явилася інформація, що під обстріл потрапили саме "кадирівці".

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив "кадирівцям" піти геть з України та боротися за незалежність Ічкерії.

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