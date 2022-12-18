"Россия пошла вразрез": "дон-дон" Кадыров на китайском призвал мусульман восстать против НАТО

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединить совместные усилия против НАТО. Обратился к ним "дон-дон" на китайском.

Об этом шла речь в его Telegram-канале.

"Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", — написал Кадыров.

Более того, по китайским словам Кадырова, НАТО угрожает существованию всего мира.

"Но Россия со всеми западными прогнозами пошла вразрез, бросила вызов этому злу и уверенно двигается к победе. Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро придут и растопчут вашу родину. Вместе с вашими братьями встаньте на один фронт", — добавил "дон" -дон".

Отметим, что в начале масштабной войны России в Украину глава РФ Владимир Путин отправил распоряжение Кадырову оккупировать киевские правительственные кварталы и убить президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что осенью ВСУ накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсона. Артиллерия нашего государства уничтожила до 30 кафиров. Еще более ста вражеских военнослужащих остались под завалами.

Позже в Сети появилась информация, что под обстрел попали именно "кадыровцы".

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал "кадыровцам" уйти из Украины и бороться за независимость Ичкерии.

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