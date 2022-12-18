18 ударів ножем в шию, груди і живіт: на Харківщині чоловік жорстоко вбив екскохану

Мешканця Харківщини підозрюють у вбивстві колишньої співмешканки. На тілі жінки - 18 ножових поранень після сварки з чоловіком.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Караван Харківського району наприкінці липня цього року підозрюваний, перебуваючи вдома з 51-річною колишньою співмешканкою, почав сваритись з нею. Проте сварка була не тільки на словах. Чоловік схопив кухонний ніж та завдав жінці 18 ударів в область шиї, грудної клітини, живота та кінцівок. Потерпіла впала на підлогу та померла на місці. Її тіло виявив сусід та повідомив правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник втік до Бєлгородської області РФ. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області йому заочно повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, у Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Читайте також: