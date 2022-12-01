"Вони рухаються до катастрофи": експерт назвав стратегічну пастку для окупантів

Петро Черник зазначив, що вікно можливостей, яке було в РФ, зменшується з кожним днем.
Сили оборони примушують окупантів діяти, але який би хід вони не зробили, вони все одно програють. Це їхня стратегічна пастка, у якій вони зараз перебувають.
Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник у коментарі 24 каналу.
У шахах цей феномен, як зауважив експерт, називають цугцванг. Черник додав, що з військової точки зору, в окупантів більше немає нічого. Лише зброя масового ураження. Саме тому вони б'ють по об’єктах критичної інфраструктури, аби психологічно тиснути на українців.
"Противник не може завдати нам стратегічного воєнного ураження, і через спроби занурити українців у пітьму та холод хоче, щоб ми вийшли на майдани й почали тиснути на свій уряд з метою переговорів", - сказав він.
Черник вважає, що в Росії ще є вікно можливостей, втім, з кожним днем воно зачиняється.
"З кожним тижнем, з кожним місяцем це вікно все більше зачинятиметься. І вони насправді рухаються до катастрофи", - впевнений він.
Найгарячіше на фронті біля Бахмута. Російські окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від міста. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські війська в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку, та змусити українські сили залишити місто.
Що відбувається на фронті
У Генштабі ЗСУ підтверджують, що окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, а також Авдіївському напрямках. Українські війська 30 листопада відбили там низку атак.
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