Арестович: Росія вже не може змінити характер війни

Жодні зусилля російської армії, зокрема ПВК "Вагнер", які понесли під Бахмутом великі втрати, не здатні змінити перспективи їхньої війни в Україні.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Вони (російські окупанти - ред.) не зможуть змінити хід війни. Вони гарантовано програють. Зауважте, в РФ одразу заговорили про Гаагу, намагаючись мотивувати страхом. І нічого. А мудрі розуміють, що Бахмут - це величезна пастка. Там і "вагнерівці" зазнали колосальних людських втрат та авторитету, здобутого раніше", - зазначив Арестович.

Додамо, що наразі на Донеччині, зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямках чи не найспекотніше.

Окупанти обстрілюють житлові квартали Бахмута, гине мирне населення. Ситуація у місті залишається важкою.