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Арестович: Росія вже не може змінити характер війни

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Арестович: Росія вже не може змінити характер війни

Радник Офісу президента назвав Бахмут величезною пасткою для росіян.

Жодні зусилля російської армії, зокрема ПВК "Вагнер", які понесли під Бахмутом великі втрати, не здатні змінити перспективи їхньої війни в Україні.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"Вони (російські окупанти - ред.) не зможуть змінити хід війни. Вони гарантовано програють. Зауважте, в РФ одразу заговорили про Гаагу, намагаючись мотивувати страхом. І нічого. А мудрі розуміють, що Бахмут - це величезна пастка. Там і "вагнерівці" зазнали колосальних людських втрат та авторитету, здобутого раніше", - зазначив Арестович.

Додамо, що наразі на Донеччині, зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямках чи не найспекотніше.

Окупанти обстрілюють житлові квартали Бахмута, гине мирне населення. Ситуація у місті залишається важкою.

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Дата публікації
Перегляди
70
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