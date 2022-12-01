Поблизу Бахмута військові наступають на ворога, щоб втримати позиції. Ворожа артилерія стирає місто, і позиції захисників лавиною вогню, та українські єгері-штурмовики, за підтримки аеророзвідки й артилерії, навчилися знищувати окупантів у нищівних контрвипадах, йдеться в ТСН.

Місцеві по кілька десятків виживають у підвалах потрощених багатоповерхівок та у приватних погребах, які вціліли. “Гроші ніде не знімеш, банкомати не працюють. Їхати до Костянтинівки?! Двоє поїхали, живими не повернулися”, - розповідає чоловік.

“Три місяці ні світла, ні газу! Води немає взагалі ніде! Там десь на вулиці, але як ходити, коли стріляють?”, - додають люди.

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Б’ють рашисти і по самому місту, а головно - по східних та південних околицях Бахмута, де котрий місяць поспіль оборону тримають українські захисники. “По центру міста вони бомби скидають, там артилерія. Ближче до фронту ще більше б’ют. Ствольна артилерія зараз працювала”, - розповідає боєць.

Розриви важких ворожих снарядів найрізноманітнішого штибу, тут лунають з інтенсивністю по кілька десятків на хвилину. “Величезна перевага в артилерії! Величезна! Тобто це, ну в вісім разів, може там, в чотири рази, я не знаю, як так виміряти, але вони можуть бити різними калібрами протягом шести годин! Отак! Просто бити”, - додають бійці.

Саме багаторазова перевага у кількості артилерії, визнають українські військові, дозволяє ворожій піхоті проводити штурми міських околиць.

Відлуння інтенсивних стрілецьких боїв у середмістя Бахмута долітає зі сторони Опитного. Саме там, кажуть українські єгері, тривають найзапекліші стрілецькі протистояння із ворогом. Бої можуть тривати годинами. “Вісім годин ми на точці - з восьми і до 17:00 - у нас от відбуваються такі позиційні бої”, - військовослужбовець 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ “Осавул”.

Коли ворожа піхота йде на штурм, воювати доводиться на мінімальних відстанях. “Був стрілецький бій там 10 метрів - 15! Кидок гранати! Ми штурмуєм, вони нам в лоб! Ми штурмуєм - вони нам в лоб”, - розповідають бійці.

Навіть за несприятливих кількісно вогневих розкладів українські єгері-штурмовики із загону “Сапсан” наловчились контратакувати і ефективно знищувати ворога. “Останній тиждень мій підрозділ веде наступающі бої. Ми наступали на орків”, - зазначає військовослужбовець 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ “Студент”.

“До позицій було метрів 100-120 і уже коли підтягнулися - ми їх побачили, вони нас побачили, почали закидувати гранатами, у мене був автомат заряджений, піднявся і можна сказать у мене вже впритул відбувся бій”, - додає боєць “Осавул”.

“Осавул” зізнається, коли група готувалась до виходу, навіть припустити не могли, що битися доведеться ближче, ніж упритул. У тому швидкоплинному бою бійці 71-ої бригади знищили близько десятка рашистів й ущент розбили ворожий опорник поблизу Бахмута. “Вони без документів, без всяких розпізнавальних знаків. Я так думаю, що то все-таки “вагнер”. Просто “вагнер” є у них от “ліга”, які є фахівціЮ професіонали. А є, вони набирають, як там - зеків, ще когось і вони відправляють їх у бій, у перший ешелон”, - розповідає “Інженер”.

“Я скажу так: ми їм не дозволили підійти до нас ближче, бо ми вели наступающі бої, це не означає, що ми вже там відбили кілометр чи 10 кілометрів. Своїми наступающими боями - діями, ми не дозволили їм вибити нас зі старих позицій”, - переконує “Студент”.

Таких боїв, аби відкинути окупантів від міста, доведеться провести та виграти ще чимало, відверто кажуть єгері. Та ворог, хоч і має перевагу в артилерії та кількості, поступово видихається. “Знаєте, було страшно - але … з ворогом можна воювати! Можна його бити! Москаль прийшов на нашу землю і я не хочу, щоб моя родина, дружина там, дід з бабою страждали, як страждали мої предки”, - зазначає боєць “Осавул”.

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