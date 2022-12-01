Вблизи Бахмута военные наступают на врага, чтобы удержать позиции

У Бахмута военные наступают на врага, чтобы удержать позиции. Вражеская артиллерия стирает город, и позиции защитников лавиной огня, и украинские егеря-штурмовики, при поддержке аэроразведки и артиллерии, научились уничтожать оккупантов в сокрушительных контрвыпадах, говорится в ТСН.

Местные по несколько десятков выживают в подвалах разбитых многоэтажек и в уцелевших частных погребах. “Деньги нигде не снимешь, банкоматы не работают. Ехать в Константиновку? Двое уехали, живыми не вернулись”, — рассказывает мужчина.

“Три месяца ни света, ни газа! Воды нет вообще нигде! Там где-то на улице, но как ходить, когда стреляют?”, — добавляют люди.

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Бьют рашисты и по самому городу, а главное — по восточным и южным окрестностям Бахмута, где месяцами оборону держат украинские защитники. По центру города они бомбы сбрасывают, там артиллерия. Ближе к фронту еще больше бьют. Ствольная артиллерия сейчас работала”, – рассказывает боец.

Разрывы тяжелых вражеских снарядов самого разного толка, здесь раздаются с интенсивностью по несколько десятков в минуту. “Огромное преимущество в артиллерии! Огромное! То есть это, ну в восемь раз, может там, в четыре раза, я не знаю, как так измерить, но они могут бить разными калибрами в течение шести часов! Вот так! Просто бить”, – добавляют бойцы.

Именно многократное преимущество в количестве артиллерии, признают украинские военные, позволяет вражеской пехоте проводить штурмы городских окрестностей.

Эхо интенсивных стрелковых боев в центре города Бахмута долетает со стороны Опросного. Там, говорят украинские егеря, продолжаются самые ожесточенные стрелковые противостояния с врагом. "Бои могут продолжаться часами. "Восемь часов мы на точке — с восьми и до 17:00 — у нас вот проходят такие позиционные бои", — военнослужащий 71 ОЕБр ДШВ ВСУ "Осавул".

Когда вражеская пехота идет на штурм, воевать приходится на минимальных расстояниях. “Был стрелковый бой там 10 метров – 15! Бросок гранаты! Мы штурмуем, они нам в лоб! Мы штурмуем – они нам в лоб”, – рассказывают бойцы.

Даже при неблагоприятных количественно огневых разложениях украинские егеря-штурмовики из отряда "Сапсан" наловчились контратаковать и эффективно уничтожать врага. "Последнюю неделю мое подразделение ведет наступающие бои. Мы наступали на орков", — отмечает военнослужащий 71 ОЕБр ДШВ ВСУ "Студент".

“До позиций было метров 100-120 и уже когда подтянулись – мы их увидели, они нас увидели, начали забрасывать гранатами, у меня был автомат заряженный, поднялся и можно сказать у меня уже в упор произошел бой”, — добавляет боец “Осавул”.

"Осаул" признается, когда группа готовилась к выходу, даже предположить не могли, что драться придется поближе, чем вплотную. В том мимолетном бою бойцы 71-й бригады уничтожили около десятка рашистов и разбили вражеский опорник близ Бахмута. "Они без документов, без всяких опознавательных знаков. Я так думаю, что это все-таки "вагнер". Просто "вагнер" есть у них вот "лига", которые являются специалистами. А есть, они набирают, как там – зэков, еще кого-то и они отправляют их в бой, в первый эшелон”, — рассказывает "Инженер".

“Я скажу так: мы им не позволили подойти к нам поближе, потому что мы вели наступающие бои, это не значит, что мы уже там отбили километр или 10 километров. Своими наступающими боями – действиями, мы не позволили им выбить нас из старых позиций”, — убеждает “Студент”.

Таких боев, чтобы отбросить оккупантов от города, придется провести и выиграть еще немало, откровенно говорят егеря. Но враг, хоть и имеет преимущество в артиллерии и количестве, постепенно выдыхается. “Знаете, было страшно – но… с врагом можно воевать! Можно его бить! Москаль пришел на нашу землю и я не хочу, чтобы моя семья, жена там, дед с бабушкой страдали, как страдали мои предки”, — отмечает боец “Осавул”.

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