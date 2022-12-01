Арестович: Россия уже не может изменить характер войны

Никакие усилия российской армии, в частности ППК "Вагнер", понесших под Бахмутом большие потери, не способны изменить перспективы их войны в Украине.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Они (российские оккупанты – ред.) не смогут изменить ход войны. Они гарантированно проиграют. Заметьте, в РФ сразу заговорили о Гааге, пытаясь мотивировать страхом. И ничего. А мудрые понимают, что Бахмут – это огромная ловушка. Там и "вагнеровцы" "понесли колоссальные человеческие потери и авторитет, полученный ранее", — отметил Арестович.

Добавим, что на Донбассе, в частности, на Авдеевском и Бахмутском направлениях едва ли не самое жаркое.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы Бахмута, гибнет мирное население. Ситуация в городе остается тяжелой.