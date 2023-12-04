Вони стають "вишуканішими" — ГУР про нову тактику російської пропаганди

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України, зазначив, що тепер росіяни намагаються шукати лідерів суспільної думки, ветеранів, проукраїнських активістів та україномовних спікерів. Їхніми руками окупанти прагнуть розповсюджувати свою пропаганду в Україні та світі.

Про це він розповів у ефірі "Еспресо".

"Інформаційно-психологічні операції (ІПСО) російських спецслужб проводилися задовго навіть до 2014 року, а системна робота ведеться після спроб анексії Криму, вторгнення на Донбас і звичайно після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І ось орієнтовно з 1 листопада цього року ми побачили спалах реалізації ІПСО одразу за багатьма напрямками, також і акцій прямої дії, а це завжди поєднані між собою речі проти України", - розповів Юсов.

Він навів приклад з останніх днів, коли 3 грудня відбувалася акція родичів українських полонених, зокрема захисників Азовсталі. Українські громадяни, чиї рідні перебувають у російському полоні, нагадали усьому світу про необхідність повернення полонених.

Це нормальна акція для демократичного суспільства. Але проросійські канали перекрутили цю інформацію, мовляв, "у Києві відбулася масова акція за демобілізацію". Хоча вже наступного дня родичі полонених спростували цю неприховану брехню росіян.

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Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що невідомі особи створили в мережі фейковий акаунт і почали збір інформації про українців від імені міністра оборони Рустема Умєрова. Насправді ж у міністра немає акаунту в телеграмі.

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