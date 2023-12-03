"Битва за долю України триває": Зеленський про небезпеку внутрішніх суперечок

Увечері, 3 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Злочинні удари РФ

Президент нагадав, що сьогодні російські окупанти вкотре завдали жорстоких ударів по Херсону.

"Будинки. Вулиці. Наші лікарні. Станом на цей час відомо про двох загиблих. Усім пораненим надано необхідну допомогу", – повідомив глава держави.

За його словами, загалом лише за один цей день на одній Херсонщині вже було більше 20-ти російських обстрілів – таких же, як по Херсону. Йдеться про місто Берислав і села області.

Фронт

"Інтенсивні бої тривають в десятках точок по всьому фронту. Найбільш важкі – це Мар’їнський напрямок, Авдіївський, Бахмутський. Але також і південь, і Харківщина", – сказав Зеленський.

ВПК і ППО

"Наступний тиждень – ми вже готуємо – обов’язково збільшимо можливості нашої держави. Зокрема, нашого оборонно-промислового комплексу. Ми готуємо й нові пакети військової підтримки від партнерів. Готуємо й посилення нашої ППО – це незмінний пріоритет", – запевнив він.

Армія потребує підтримки

Президент нагадав, що битва за долю України триває.

"Триває вона не в соцмережах, не в суперечках один з одним про щось політичне, не у зʼясуванні стосунків. Ця битва там, де кожного дня українці й українки потребують підтримки. Конкретних речей, які посилюють Україну. Які додають міцності нашим позиціям – нашої держави. Які дають змогу відповідати ворогу на їхні удари нашими діями. Активними діями. Сміливими діями", – зазначив Зеленський.

Він подякував всім українцям, які допомагають армії і фронту.

"Я дякую всім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергію на суперечки. Хто працює заради державних інтересів", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що недостатньо просто чекати перемоги. Потрібно кожного дня робити все від тебе особисто залежне, щоб Україна стала сильнішою.

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Зеленський за 3 грудня: ЖОРСТОКІ удари по Херсону!