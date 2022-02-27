Ворог колоною техніки намагається прорватися у Святошинський район Києва

В Мережі публікують відео із тілами загарбників, яким дають відсіч в Ірпіні.

На території Прирпення та Бучі ведуться важкі бої з окупантами, ворог намагається прорватися у Святошинський район Києва. Свідки кажуть, що нібито техніка із 20 одиниць прорвалась в районі Ірпіня по залізничному мосту, бо автомобільний був зруйнований.

Про це повідомили в ТСН.

В Мережі публікують відео із тілами загарбників, яким дають відсіч в Ірпіні. «Станом на 10.40 27 лютого на території Прирпення та Бучі ведуться важкі бої з окупантами. У них працює техніка. Вони проникають у Святошинський район Києва. Це Ірпінський напрямок. Але їх готуються зустрічати. Ми наростили дуже велике угруповання у Києві для зустрічі окупанта», - повідомив прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

Містян закликали не покидати укриттяв, адеж будуть вестись бої. «Я думаю, що Київ стане тим пунктом призначення, з якого вони додому більше не повернуться. Населення не слід виходити на вулицю і бажано перебувати в укритті. Станції метро та підвали сьогодні – найбезпечніше місце», - додав він.