Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ворог колоною техніки намагається прорватися у Святошинський район Києва

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог колоною техніки намагається прорватися у Святошинський район Києва

Associated Press

В Мережі публікують відео із тілами загарбників, яким дають відсіч в Ірпіні.

На території Прирпення та Бучі ведуться важкі бої з окупантами, ворог намагається прорватися у Святошинський район Києва. Свідки кажуть, що нібито техніка із 20 одиниць прорвалась в районі Ірпіня по залізничному мосту, бо автомобільний був зруйнований. 

Про це повідомили в ТСН.

В Мережі публікують відео із тілами загарбників, яким дають відсіч в Ірпіні. «Станом на 10.40 27 лютого на території Прирпення та Бучі ведуться важкі бої з окупантами. У них працює техніка. Вони проникають у Святошинський район Києва. Це Ірпінський напрямок. Але їх готуються зустрічати. Ми наростили дуже велике угруповання у Києві для зустрічі окупанта», - повідомив прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

Містян закликали не покидати укриттяв, адеж будуть вестись бої. «Я думаю, що Київ стане тим пунктом призначення, з якого вони додому більше не повернуться. Населення не слід виходити на вулицю і бажано перебувати в укритті. Станції метро та підвали сьогодні – найбезпечніше місце», - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

Наступна публікація